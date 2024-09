Zubeldía valoriza vitória em clássico após semana tumultuada no São Paulo: ‘Alegria na alma’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/09/2024 - 20:16 Para compartilhar:

Apesar de vencer um clássico pela primeira vez no comando do São Paulo – vinha de dois empates e uma derrota -, o técnico Luis Zubeldía se mostrou sentido pela eliminação na Copa Libertadores, na última quarta-feira, diante do Botafogo. Após o triunfo por 3 a 1 sobre o Corinthians, o comandante argentino valorizou o resultado depois de uma dura queda e disse que espera que a vitória no Majestoso leve um pouco de alegria aos jogadores, torcedores e familiares.

“Ganhar um clássico não é algo menor, apesar de jogar com essa dor. Hoje não faz sentido analisar se poderia ter feito mais gols. Não hoje. Depois que a coisa acontece, não se analisa o jogo”, comentou Zubeldía.

De acordo com o argentino, o São Paulo trabalhará jogo a jogo para ficar entre os primeiros colocados do Brasileiro e voltar à competição continental no próximo ano.

“Faremos o possível para jogar a Libertadores no ano que vem. Aqui (no Brasil) é mais difícil se classificar todos os anos porque tem equipes muito boas, com bom suporte econômico”, afirmou o comandante.

“Agora é pensar jogo a jogo, com calma. Futurologia não é aconselhável no futebol. Temos que ir passo a passo para terminar (o Brasileiro) no degrau mais alto possível. Hoje demos um bom avanço, apesar da dor. Fiquei muito triste (com a eliminação), mas precisamos saber conviver com isso, somos profissionais. Não é porque ganhou hoje que vai esquecer facilmente o outro campeonato”, disse o técnico, explicando a razão por ter ido ao meio-campo para agradecer à torcida após o apito final.

“Quando terminou o confronto, a primeira coisa que fiz foi saudar jogadores, porque sei o que sentem, e os torcedores, porque sempre recebi carinho, afeto e eles têm sido positivos conosco. Era o mínimo que podia fazer”, afirmou.