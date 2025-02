Zubeldía vai avaliar desgaste do elenco para enfrentar maratona de jogos do São Paulo

Assim como o Corinthians, que está enfrentando uma sequência de quatro partidas em nove jogos, o São Paulo vai ter pela frente a mesma situação na próxima semana. Diante do calendário apertado, Zubeldía vai recorrer ao seu estafe para ajudar a colocar o time em campo. Preocupado com o desgaste de seus comandados, o treinador vai tentar montar um time competitivo sem estourar seus atletas.

“O Paulista você conhece melhor do que eu. Chuva gramados complicados, sintéticos ou com muito barro, pesados. Veremos como chegarão os jogadores na segunda-feira. Tem o risco de problemas musculares”, disse o treinador na coletiva após a derrota de 3 a 1 para o Santos na Vila Belmiro.

A maratona são-paulina tem início nesta quarta-feira contra o Mirassol, no Morumbis. No sábado, a equipe viaja até Bragança Paulista para enfrentar o Red Bull Bragantino. Na sequência, o São Paulo vai realizar duas partidas em Brasília. No dia 10, uma segunda-feira, o adversário é a Inter de Limeira (em jogo adiado pela primeira rodada). Na quinta, é a vez de enfrentar o Velo Clube.

De folga neste domingo, o São Paulo se reapresenta nesta segunda-feira no CT da Barra Funda. Os jogadores serão avaliados e, a partir daí, o comandante argentino vai ter uma ideia sobre qual time vai mandar a campo para enfrentar o Mirassol.

Na classificação do Campeonato Paulista, o São Paulo tem uma posição até certo ponto confortável, apesar do revés para o Santos no sábado. Mesmo com uma partida a menos, o time lidera o Grupo C com dez pontos. Em cinco rodadas, foram três vitórias, um empate e uma derrota. O Novorizontino vem em sem segundo lugar na chave e contabiliza nove pontos. Na terceira colocação está o Noroeste (6), seguido do lanterna Água Santa.