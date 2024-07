Zubeldía terá um treino para definir substituto de Luciano no São Paulo e pode reforçar o meio

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/07/2024 - 16:20 Para compartilhar:

Um dos grandes nomes da vitória do São Paulo sobre o Bahia, domingo, no MorumBis, por 3 a 1, o atacante Luciano será o grande desfalque de Luis Zubeldía na visita ao Athletico-PR, quarta-feira, após tomar o terceiro cartão amarelo. Com boas opções para a modificação, o técnico terá apenas o treino desta terça-feira para definir quem herda a vaga.

Luciano cresceu bastante de produção sob o comando de Zubeldía, que volta na Ligga Arena após cumprir suspensão. O atacante vem se destacando com muitos gols e assistências. Contra o bom time do Bahia de Rogério Ceni, deu o passe para Ferreirinha abrir o placar e depois fez o terceiro.

Diante de um adversário no qual costuma sofrer quando joga fora, é possível que Zubeldía reforce o meio-campo com a suspensão de Luciano. Desde a final da Libertadores na qual o time paulista não aceitou que o Athletico-PR mandasse o jogo em sua casa – a definição ocorreu no beira-rio -, que as diretorias não se entendem e o clima é sempre pesado em Curitiba aos visitantes. Já teve vestiário com forte cheiro de tinta, falta de água nos chuveiros, entre outras provocações.

É possível que Lucas Moura faça o papel de Luciano, com Ferreirinha e Calleri completando o ataque e com Michel Araújo ou Wellington Rato entrando no meio. Galoppo seria uma alternativa pouco provável. Caso deseje não mexer muito na estrutura, o técnico pode optar pelo jovem Juan ou por André Silva.

O São Paulo já fez 36 visitas ao Athletico-PR na história. E ganhou somente cinco vezes, o que retrata bem o como é para o clube paulista atuar em Curitiba. Os mandantes venceram 17. No Brasileirão passado, empate por 1 a 1. A última vitória foi em 2021, com dois de Pablo.

Será um confronto direto por posições na luta por vaga à Libertadores de 2025 e já sonhando em encostar nos primeiros colocados. O São Paulo ocupa a sexta colocação, com 21 pontos, um atrás do Athletico-PR, enquanto. O Flamengo lidera com 27.

Nesta segunda-feira os titulares fizeram apenas um trabalho regenerativo, enquanto Zubeldía pôde avaliar em campo suas opções para a vaga de Luciano. O técnico não deve relevar, porém, quem será o escolhido, mantendo o mistério até pouco tempo antes do jogo, marcado para 21h30 de quarta-feira.

