Zubeldía tem problemas para escalar o São Paulo diante do Juventude no Mané Garrincha

O técnico argentino Luis Zubeldía tem uma extensa lista de desfalques para escalar o São Paulo no confronto do final de semana, diante do Juventude, no estádio Mané Garrincha, pelo Campeonato Brasileiro. Além de Alisson, que foi submetido a uma cirurgia após fraturar o tornozelo direito, o comandante são-paulino tem mais duas baixas no setor defensivo.

Expulso no duelo com o Grêmio, o lateral-direito Igor Vinícius está fora da próxima partida. Quem também tem a ausência confirmada é o lateral-esquerdo Wellington. Ele recebeu o terceiro amarelo diante dos gaúchos.

Mas os problemas não param por aí. Com dores na coxa, o centroavante Calleri foi avaliado pelo departamento médico. Apesar de não ter sido detectado nenhum problema, o jogador corre risco de não atuar.

Em meio a tantas indefinições, a boa notícia fica por conta do retorno do volante Luis Gustavo. Ele volta após cumprir suspensão. Com a ausência de Alisson, ele deve ter a companhia de Bobadilla na proteção à defesa.

Alan Franco é outro que reaparece na equipe e vai formar o miolo de zaga ao lado do equatoriano Arboleda. A definição da equipe deve acontecer até sábado, quando está programada a última atividade antes da partida contra o Juventude.

No treino desta quinta, o técnico são-paulino comandou um exercício de posse de bola para os atletas que não enfrentaram o Grêmio. Ele também trabalhou a transição da defesa para o ataque e ensaiou jogadas ofensivas.

Com 30 pontos, o São Paulo tenta engatar mais uma sequência de vitórias para tentar diminuir a distância para o Botafogo, primeiro colocado. Líder isolado, o time carioca contabiliza 36 pontos.