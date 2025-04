Zubeldía se revolta com pergunta em coletiva após empate do São Paulo com o Botafogo

O técnico do São Paulo, Luis Zubeldía, se irritou com a pergunta de um repórter na coletiva de imprensa após o empate por 2 a 2 com o Botafogo, no Engenhão, pelo Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira. O argentino não gostou de ter que responder sobre a cobrança interna no elenco e a discussão que Alan Franco e André Silva tiveram no gramado ao final da partida e, segundo ele, preferiria ter falado sobre outros aspectos do jogo.

O clube tricolor não vive boa fase, tendo vencido somente um dos últimos sete jogos e ainda sem triunfos pelo torneio nacional, com três empates. Contra o alvinegro carioca, chegou a ficar à frente por duas vezes no placar, mas acabou cedendo o empate na reta final do duelo.

Quando foi questionado sobre o desentendimento entre André Silva e Alan Franco, no qual o zagueiro argentino teve que ser acalmado por alguns dos companheiros em campo, ele interpelou o jornalista. “Para você, isso é uma pergunta importante? Não é importante”, disse Zubeldía, preferindo ressaltar a postura de sua equipe em campo. “Terminamos a partida fazendo um grande esforço e, para você, é importante essa pergunta?”

O treinador defendeu seus jogadores na sequência e quis minimizar o ocorrido. “Não é normal uma discussão? Para que fazer essa pergunta? Depois de uma partida importante, prestar atenção ou desviar o foco para uma discussão de dois ou três jogadores que poderiam estar agitados depois do empate, porque queriam ganhar. Te parece ser uma pergunta importante?”, contestou o argentino.