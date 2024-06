Zubeldia não reclama do VAR, lamenta chances perdidas e valoriza ponto ganho em Criciúma

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/06/2024 - 23:37 Para compartilhar:

O técnico Luis Zubeldía não reclamou do gol do São Paulo anulado pelo VAR, lamentou as chances perdidas e preferiu valorizar o ponto ganho em Criciúma, nesta quinta-feira, diante do Internacional.

“Tivemos um jogo bom, correto, criamos três ou quatro chances claras e o arqueiro rival foi muito bem, evitando a nossa vitória”, disse o treinador são-paulino, em entrevista coletiva.

Zubeldía disse ser ‘fã’ do VAR, mas criticou a forma que os lances são analisados. Para o treinador, a utilização de duas faixas uma em cima da outra para analisar a posição dos jogadores ocasiona distorção.

Para o clássico com o Corinthians, domingo, na Neo Química Arena, o técnico poderá contar com quase todo o elenco. Zubeldía confirmou o retorno do zagueiro Arboleda, mas não sabe se poderá ter Alan Franco em campo. O jogador vai ser reavaliado.