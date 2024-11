Zubeldía minimiza jejum de gols de Calleri no São Paulo: ‘Trabalha para a equipe’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/11/2024 - 9:34 Para compartilhar:

A vitória do São Paulo por 2 a 1 sobre o Athletico-PR, neste sábado, no MorumBis, marcou a quinta partida em que o atacante Jonathan Calleri passou em branco. No Brasileiro, o argentino não marca há mais de três meses. Calleri acabou substituído no final da partida e viu o reserva André Silva marcar o gol da vitória.

Em entrevista coletiva após o jogo, o técnico do São Paulo, Luís Zubeldía, falou sobre o momento do atacante argentino. “Hoje não fez um gol, não vem fazendo, mas vem trabalhando bem, é referência no ataque, sabemos o que significa para a equipe”, afirmou o técnico.

O último gol de Calleri foi contra o Botafogo, pelas quartas de final da Libertadores, no dia 25 de setembro. “Trabalha para a equipe. Claro que quero que faça gols, mas a equipe não está tendo esse problema”, completou Zubeldía. Desde a eliminação no torneio continental, o São Paulo disputou seis jogos pelo Brasileiro e marcou 12 gols.

Zubeldía afirmou ainda que o esquema tático pode não estar beneficiando seu compatriota. “É um atacante que necessita de assistências dos volantes, e estamos jogando mais com os atacantes do que com os volantes. Ou da chegada dos laterais, de bons cruzamentos. Às vezes o perfil da equipe diminui as possibilidades para um centroavante como ele.”

Calleri tem apenas 5 gols em 27 partidas no Brasileiro. Em 2023, quando perdeu o final da temporada para passar por uma cirurgia no tornozelo direito, o atacante marcou 9 em 19 jogos pelo campeonato. “Acredito que pode ser uma fase. Ele poderia ter feito um gol tranquilamente, às vezes a bola pega e entra na fase positiva”, completou Zubeldia.

O São Paulo está na sexta posição do Brasileiro com 57 pontos. Após a Data Fifa, os são-paulinos voltam a jogar pelo campeonato contra o Red Bull Bragantino, no Nabi Abi Chedid, dia 20.

–