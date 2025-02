Zubeldía lamenta oscilação do São Paulo em clássico na Vila: ‘Faltou controlar mais o jogo’

A derrota de virada do São Paulo por 3 a 1, no clássico deste sábado, para o Santos, fez o técnico Luís Zubeldía refletir sobre o desempenho do elenco no decorrer da partida. Para o comandante argentino, sua equipe não conseguiu sustentar o ritmo do início do duelo.

“Achei que faltou controlar mais o jogo. Tivemos um bom começo, criamos boas chances, mas nossos jogadores participaram bem da partida. Preocupamos a equipe rival. Mas a partida ganhou um outro ritmo. O Santos empatou com justiça e cresceu no clássico”, comentou.

A virada, que veio no segundo tempo, mudou o panorama da partida e isso afetou a equipe. “Tivemos que correr mais riscos. Enfrentamos uma grande equipe que fez um belo jogo. Estamos no início da temporada e esses jogos são bem complicados”, disse o técnico.

Autor do gol são-paulino no clássico deste sábado, na Vila Belmiro, o centroavante Calleri lamentou a queda de rendimento da equipe, principalmente no segundo tempo, na derrota que tirou a invencibilidade da equipe no Campeonato Paulista.

“Eu acho que a gente fez os 30 primeiros minutos bons, o gramado teve sua parte não deu para jogar muito, saímos na frente e numa desatenção tomamos o primeiro e depois eles cresceram e vieram para cima. Uma desatenção os fez entrar no jogo antes do intervalo”, afirmou o camisa nove que viu o time voltar muito abaixo para a etapa final.

“No segundo tempo não tivemos a mesma intensidade e perdemos. Agora é trabalhar mais e pensar no jogo de quarta”, comentou o centroavante. O São Paulo, apesar do revés, continua em uma situação confortável na classificação do Grupo C.

A equipe comandada pelo argentino Luis Zubeldía continua na liderança da chave. São dez pontos em cinco rodadas e um aproveitamento de 66%. O Novorizontino aparece na segunda colocação com um ponto a menos. Noroeste vem em terceiro (6) e o Água Santa é o lanterna (4).