Zubeldía, em modo Abel Ferreira, dá soco em painel, discute com repórter e critica o VAR

O técnico Luis Zubeldía confirmou a fama de ‘estourado’, nesta quinta-feira, após a derrota do São Paulo para o Atlético-MG, por 2 a 1, na MRV Arena, em Belo Horizonte, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois de dar dois socos no painel de patrocínio ainda no gramado após o fim do jogo, o treinador demonstrou toda sua irritação com a atuação do árbitro Marcelo de Lima Henrique na entrevista coletiva.

Lembrando muito a postura irrequieta do colega palmeirense Abel Ferreira, Zubeldía chegou a levantar da cadeira para discutir com um repórter que havia perguntado o motivo de sua irritação. “Explica vocês. Onde você trabalha? Explica vocês, vocês viram a mão. Te escuto, vamos… Você viu a mão do segundo gol?

Ainda mais irritado, o técnico continuou. “O que estava fazendo no celular? Escrevendo? Coloca no Twitter, com todo o respeito. Eu tenho toda a noite, não há problema. Me escute: na primeira jogada, o Luiz Gustavo não faz falta e eles dão uma falta para que eles chutem. Antes houve falta no Luciano, e Luiz não fez falta. O árbitro inventa. Depois, no gol, claramente pega aqui, bate ali e entra. Veja as imagens no Twitter. Minha pergunta é: como não vou estar revoltado? Se você trabalha na televisão e é jornalista, o que estava fazendo nos últimos 40 minutos?”, indagou o técnico.

Zubeldía completou: “É injusto. Com todo respeito, você viu a jogada. As duas jogadas são notórias e terminam em gol. Por que estou irritado? Pela injustiça de que o VAR não viu a mão, pela injustiça que o árbitro inventou uma falta sabendo que o Hulk batia bem desta posição. Essas coisas me irritam muito porque são de manual. Outra jogada: faz uma falta para amarelo e o árbitro deixa passar. Posso falar de mais coisas. Você está sendo injusto, você trabalha para a TV. A equipe jogou bem, não tenho nada a dizer a meus jogadores, foi uma injustiça total. Hoje, a figura foi o árbitro. Dou os parabéns.”

O treinador argentino comentou rapidamente sobre a atuação de James Rodriguez com a seleção colombiana na Copa América. “A Colômbia está fazendo um grande trabalho, ele (James) está jogando bem e que vença o melhor na final.” Já sobre um possível interesse da seleção equatoriana em seu trabalho, Zubeldía, ainda irritado, preferiu não responder.