Zubeldía elogia São Paulo e aponta goleada como resultado mais justo: ‘Merecíamos mais gols’

O técnico Luis Zubeldía afirmou que o São Paulo merecia um placar mais elástico, nesta quinta-feira, diante do Águia de Marabá, no MorumBis. Para o treinador argentino, uma vantagem de até cinco gols seria mais justa na partida que classificou o time tricolor para as oitavas de final da Copa do Brasil.

“Jogamos bem os dois tempos. Apesar da vantagem de 3 a 1 que tínhamos, o time foi sério na disputa da vaga e poderia ter feito três, quatro ou cinco gols”, disse Zubeldía, em entrevista coletiva.

O treinador revelou que não gosta de fazer muitas alterações na equipe e que a escalação desta quinta-feira foi atípica. “Não gosto de fazer tantas mudanças porque acho que o time pode perder a identidade.”

Zubeldía afirmou que por enquanto o São Paulo vai disputar o Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores e Copa do Brasil com o que tem de melhor, mas não descarta a possibilidade de concentrar a atenção em uma competição. “O tempo dirá. O calendário vai nos indicar e mostrar para onde deveremos declinar.”