Zubeldía destaca entrega do time e elogia filosofia do São Paulo: ‘Desfrutamos de um bom jogo’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/08/2024 - 0:56 Para compartilhar:

Mais importante do que interromper uma série de três jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro foi ver o São Paulo superar uma das melhores equipes da competição. Essa foi a opinião do técnico argentino Luís Zubeldía na coletiva concedida na noite deste sábado, no Morumbis, após a vitória de 1 a 0 sobre o Flamengo.

Satisfeito com o desempenho do time, ele exaltou repertório apresentado pelos seus comandados que neutralizaram a equipe carioca e controlaram o ritmo do confronto sem sofrer grandes sustos.

“Equipe segura, fez as jogadas que tinha de fazer. Tivemos um equilíbrio entre controle de jogo, posse e aceleração. A essa altura de minha carreira, foi um dos bons jogos que vi dos meus atletas. Desfrutamos de um bom jogo”, afirmou o treinador.

O resultado positivo deu um alento ao time paulista que volta a vislumbrar uma aproximação com o pelotão de frente na classificação do Nacional. Com os mesmos 35 pontos do Cruzeiro, o São Paulo fecha o sábado na sexta colocação.

“Enfrentamos uma equipe que tem bons números. O futebol para mim é muito importante e senti uma grande evolução contra o Flamengo. O que posso dizer é que vamos nos esforçar em cada competição para conseguir avançar o máximo possível”, comentou o treinador fazendo referência também à Copa do Brasil e Libertadores.

A experiência de jogadores com rodagem no futebol também foi um ponto elogiado pelo treinador no duelo com os cariocas. Nomes como Calleri, autor do gol da vitória, Lucas Moura, peça fundamental no setor ofensivo, e ainda os experientes Rafinha e Luiz Gustavo ajudaram a construir a exibição nesta quarta.

“Temos jogadores de muita qualidade e que passam experiência dentro de campo. O Calleri, por exemplo, é um atleta importante para o grupo. Faz gols, é um cara que se doa para o elenco e contribui muito nas partidas. Isso diz muito sobre o time.”

Com uma partida decisiva no meio de semana, quando enfrenta o Goiás pelo duelo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, o treinador vai analisar a estratégia de poupar alguns titulares.

“Temos que ver a minutagem dos atletas, mas vamos analisar tudo, conversar com o elenco. A Copa do Brasil é um decisão de 180 minutos e passamos por 90. Temos de ver com calma o que vamos fazer. O que é claro é que precisamos competir nesta partida”, declarou o comandante. Nesta quinta-feira, o São Paulo visita o Goiás após ter vencido o primeiro confronto por 2 a 0.