Zubeldía defende São Paulo após eliminação para o Atlético-MG: ‘Deixou tudo’

O técnico Luis Zubeldía elogiou o time do São Paulo apesar da eliminação nas quartas de final da Copa do Brasil para o Atlético-MG, nesta quinta-feira, depois do empate sem gols na MRV Arena, em Belo Horizonte.

“Creio que o São Paulo esteve bem nos 180 minutos. Foram 180 minutos disputados, com certeza. A diferença esteve no gol de bola parada. Claro que nesta fase, em que as duas equipes são parelhas, são definidas em ações muito pontuais”, disse o técnico argentino, em entrevista coletiva.

“Não tenho nada para reclamar do time. Deixamos tudo. Foi uma série que lamentavelmente, por essa ação pontual, termina deixando o Atlético (na Copa do Brasil)”, afirmou Zubeldía, referindo-se ao gol sofrido no primeiro jogo, nos acréscimos, no MorumBIS, quando o Atlético-MG venceu por 1 a 0.

Zubeldía considera que a campanha do São Paulo na temporada é favorável. “Se quando chegamos me dissessem: ‘Mister, vamos estar nas três competições até as quartas. Copa Libertadores e Copa do Brasil, quartas de final. E vamos estar entre os primeiros seis (colocados) do Brasileirão’ era uma boa notícia.”