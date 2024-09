Zubeldía critica calendário, mas vira página no São Paulo: ‘Todo o foco na Libertadores’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/09/2024 - 22:11 Para compartilhar:

O ensaio do São Paulo antes da aguardada partida de volta das quartas de final da Copa Libertadores não foi como torcedores, jogadores e comissão técnica esperavam. A apatia mostrada na dura derrota por 3 a 1 para o Internacional, neste domingo, no MorumBis, ligou o alerta para o confronto de quarta-feira, às 21h30, contra o Botafogo, mas o técnico Luis Zubeldía procurou mostrar confiança em um bom desempenho.

“Todos no clube sabemos o que representa a Libertadores. Até este momento a equipe vem competindo bem e o grande desafio é continuar avançando. Temos confiança de que podemos avançar no torneio. Sabemos que somos fortes em casa e todo o foco nesta semana está na Libertadores”, afirmou o técnico argentino.

Segundo Zubeldía, o desgaste provocado pelo calendário tem prejudicado a equipe, principalmente por causa das constantes mudanças. “Desde que cheguei estamos jogando dois ou três torneios. Não gosto de trocar os jogadores, mas quando o calendário está apertado, temos que mudar. Em geral, quando se troca muito, o time não vai bem. É muito difícil mudar tanto as peças e a equipe corresponder, mas estamos entre os cinco primeiros do campeonato”, disse.

Zubeldía ainda explicou as inesperadas presenças de Lucas e Bobadilla na equipe que enfrentou o Internacional. “O Lucas não vinha tendo uma carga tão alta porque estava com a seleção e praticamente não jogou, depois ficou fora contra o Cruzeiro. Ele não teve tantos minutos em campo nas últimas três semanas. A situação do Bobadilla é parecida, tem 21 anos e achamos que poderia jogar. Vemos cada caso particularmente”, afirmou.

A tentativa de aproveitar o confronto com o Inter a fim de ensaiar o São Paulo para o duelo com o Botafogo, dada a semelhança das duas equipes em alguns aspectos, como as estruturas tática e a força física, não foi bem aproveitada, mas, segundo o técnico, pode servir de lição.

“Tivemos 25, 30 minutos bons, merecíamos mais de um gol. Em situações defensivas, tivemos erros individuais, contra um adversário qualificado, rápido e focado em um só torneio, e o Inter aproveitou. Começamos bem o segundo tempo, mas duas jogadas pontuais selaram a derrota”, analisou Zubeldía. “Dependendo das características que colocamos, podemos sofrer mais ou controlar mais a situação. Sabemos que vai ser um jogo muito disputado na quarta, porque todos queremos chegar à final da Libertadores e trabalhamos para isso.”