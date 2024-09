Zubeldía critica 1º tempo do São Paulo e não se surpreende com domínio do Botafogo: ‘É Copa’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/09/2024 - 0:41 Para compartilhar:

O técnico Luis Zubeldía criticou a atuação do São Paulo diante do Botafogo no empate sem gols, no Engenhão, nesta quarta-feira, no primeiro duelo das quartas de final da Copa Libertadores, mas não se surpreendeu com o domínio do Botafogo.

“É Copa, se sofre, mas como fizemos um segundo tempo, com muita atitude, muita entrega, felicito o time, apesar de que não fizemos um bom primeiro tempo. No segundo tempo foi totalmente distinto, estivemos melhores ordenados e a partir daí, depois com as mudanças, tivemos situações”, disse o treinador em entrevista coletiva.

Para o treinador, a pressão imposta pelo Botafogo se deu mais pela falta de produção são-paulina no ataque. “Apesar das situações de gol que teve o rival no primeiro tempo, defendemos bem, como é preciso na Copa Libertadores. Como não tivemos a bola, tivemos que correr mais em campo.”

Zubeldía mostrou-se otimista para o jogo de volta na semana que vem no MorumBIS: “No segundo tempo começamos mais tranquilos, com as mudanças fomos mais ofensivos, com gente mais fresca. É um jogo de Copa, temos que fazer uma boa série de 180 minutos e creio que podemos passar.”