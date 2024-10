Zubeldía comanda treino, e São Paulo pode ter quatro mudanças contra o Criciúma

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/10/2024 - 18:03 Para compartilhar:

Em busca da segunda vitória seguida neste Campeonato Brasileiro, após derrotar o Vasco por 3 a 0 na última rodada, o São Paulo deu sequência, nesta quarta-feira, à preparação para a visita ao Criciúma, no sábado, às 21h, no estádio Heriberto Hulse.

Na atividade, o técnico Luis Zubeldía dividiu o elenco em três equipes que se revezavam em jogo de 11 contra 11 em espaço reduzido e construção de jogadas e enfrentamentos. Patryck, Alisson, Michel Araújo e Pablo Maia, que se recuperam de lesões, realizaram trabalhos específicos.

Para tentar alcançar o G-4 do Brasileiro, já que está apenas um ponto atrás do Flamengo, o São Paulo deve ir a campo em Santa Catarina com pelo menos três mudanças em relação ao time que iniciou o confronto com os vascaínos.

Ruan e Sabino, que formaram o miolo de zaga, cedem seus lugares aos titulares Arboleda e Alan Franco, que retornam de suspensão. Na lateral esquerda, o britânico Jamal Lewis deve ficar com a vaga do suspenso Welington.

Outra opção do treinador, de ordem técnica, seria sacar Marcos Antônio no meio de campo e promover o retorno de Bobadilla ao grupo titular. Zubeldía comanda mais duas atividades nos próximos dias para tomar sua decisão, antes da viagem para Criciúma, na tarde de sexta-feira.

O São Paulo atualmente ocupa a quinta posição na tabela do Nacional, com 50 pontos. O Criciúma, que vem de um empate por 1 a 1 com o líder Botafogo, fora de casa, soma 36, na 12ª colocação.