Zubeldía assume culpa por goleada e queda do São Paulo: ‘Responsabilidade é 100% minha’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/06/2024 - 0:50 Para compartilhar:

O técnico Luis Zubeldía assumiu ser ele o responsável pela goleada sofrida pelo São Paulo para o Vasco por 4 a 1 na noite deste sábado, em São Januário, no Rio, e também pela queda de rendimento do time paulista, que sofreu o segundo revés consecutivo no Brasileirão.

“Parece a mim que, a princípio, tivemos nossos momentos, ficamos na frente do marcador. Creio que o segundo tempo o gol antes de terminar o primeiro tempo nos golpeou um pouco. Mas tenho a sensação que de início tivemos a iniciativa, fizemos gol e na hora de controlar o jogo ficamos com algo pendente”, analisou o treinador.

“Depois dos 25 (minutos) o rival teve as oportunidades, aproveitou e o resultado foi construído. A responsabilidade é 100% minha como corpo técnico e vamos tratar de corrigir de imediato”, acrescentou.

O São Paulo não está mais perto dos lideres do Brasileirão. O segundo revés consecutivo na competição – perdeu do Cuiabá na quarta-feira passada – o fez estacionar nos 15 e descer à oitava colocação. Para piorar, pode cair mais posições, dependendo dos resultados deste domingo.

Para Zubeldía, o que mudou no São Paulo invicto em 12 partidas para o São Paulo que perdeu os dois últimos jogos para Cuiabá e Vasco e não ganha há quatro jogos foi no aspecto tático e anímico.

“Tudo é solucionável”, acredita o argentino. “Hoje conseguimos abrir o placar rápido, contra o Corinthians também e sinto que podemos manejar melhor o tempo. Não estamos fazendo e isso é uma tarefa minha com a equipe. Não tomar gols no fim do primeiro tempo… São coisas que acontecem e precisamos corrigir para crescer como equipe”, apontou.

O próximo compromisso é em casa, no MorumBis, quinta-feira, diante do Criciúma, em duelo que fechará a 12ª rodada do Brasileirão. “Quando se perde dessa maneira, tem que se assumir a responsabilidade. Não tenho muito a dizer. A partir de agora vamos pensar na próxima partida”.