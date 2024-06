Zubeldía aproveita dia de folga, passeia por São Paulo e é tietado por torcedores

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/06/2024 - 18:25 Para compartilhar:

A lua de mel entre a torcida do São Paulo e o argentino Luis Zubeldía não poderia ser melhor. O técnico, que comanda a equipe há dez partidas, ainda não sabe o que é perder, classificou o time em primeiro do grupo na Libertadores e se encontra no G-4 do Campeonato Brasileiro.

Após a vitória contra o Cruzeiro, o treinador aproveitou sua folga e decidiu passear com a família pela cidade de São Paulo na manhã desta terça-feira. O técnico foi flagrado andando pelo metrô por torcedores são-paulinos e foi prontamente tietado.

Acompanhado pela mulher e pela filha, o argentino embarcou na Estação Morumbi da Linha 9-Esmeralda. Ao ser questionado por torcedores para onde estava indo, afirmou que estava apenas passeando. O treinador parece cada vez mais adaptado ao Brasil.

No domingo, após a vitória contra o Cruzeiro, o técnico afirmou que não planejava retornar à Argentina na folga, mas sim comemorar o aniversário de sua filha no Brasil. “Terça-feira é o aniversário da minha filha. Tenho tudo o que quero aqui.”

O elenco do São Paulo se reapresenta nesta quarta-feira. O próximo jogo da equipe é no dia 13, contra o Internacional, no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma, pelo Brasileirão.