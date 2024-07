Zubeldía admite a dificuldade do São Paulo em ‘furar’ a retranca do Goiás

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/07/2024 - 23:51 Para compartilhar:

O técnico Luis Zubeldía admitiu a dificuldade do time do São Paulo em furar a retranca do Goiás, nesta terça-feira, no duelo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Em entrevista coletiva, após a vitória por 2 a 0, o treinador afirmou que a solução foi a entrada de Erick no segundo tempo.

“O mais difícil no futebol é trabalhar sem espaço, é o mais difícil. Sabíamos da complexidade. Esse tipo de jogo é o mais difícil. A entrada do Erick teve a ver com as soluções no espaço curto, ele aberto pela direita poderia dar algum passe, driblar, atacar o pouco espaço que havia, tudo o que aconteceu na jogada de gol. Um jogador que resolve no espaço curto, a partida se apresentava para ele, por isso a mudança”, disse o argentino.

O treinador enumerou algumas alternativas usadas pelo time, que jogou desde o primeiro tempo com um jogador a mais. “Há alternativas para destravar um bloqueio baixo, o chute de fora é um, a jogada por fora, a bola parada. O drible é muito importante. O passe criativo. Tivemos o drible no primeiro gol, a contundência também. São virtudes.”

Antes do jogo de volta contra o Goiás, quinta-feira (dia 8), em Goiânia, o São Paulo vai enfrentar o Flamengo, sábado, às 21h30, no MorumBIS, pelo Campeonato Brasileiro.