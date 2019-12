Zozibini Tunzi, Miss África do Sul, é coroada Miss Universo 2019

Zozibini Tunzi, Miss África do Sul, é a vencedora do Miss Universo 2019. O evento foi realizado em Atlanta, nos Estados Unidos, na noite desse domingo (8). A vitória de Tunzi mantém a boa fase do país na competição. Em 2017, Demi-Leigh Nel-Peters já havia sido premiada.

A sul-africana de 26 anos superou as outras 89 adversárias e ficou com a coroa. Na final, ela venceu Madison Anderson, de Porto Rico, que foi a vice-campeã, e Sofia Aragón, do México, terceira colocada.

Representante do Brasil na competição, Júlia Horta chegou ao top 20, mas não avançou para as finais. Em toda história do País, o Brasil só venceu o Miss Universo em 1963 e 1968, com Iêda Maria Vargas e Martha Vasconcellos, respectivamente.