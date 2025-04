Zoológico de Copenhague aposta em nova estratégia para reprodução de seus pandas

O zoológico de Copenhague anunciou nesta quarta-feira (2) a sua estratégia anual para incentivar a reprodução de seus dois pandas, uma espécie conhecida por suas dificuldades para procriar.

Emprestados pela China por 15 anos, Mao Sun e Xing Er estão na capital dinamarquesa desde a primavera de 2019 e o zoológico esperava que eles deixassem um filhote, mas todas as tentativas falharam.

Este ano, os cuidadores decidiram reunir os pandas na cabine da fêmea antes do período de cio para aumentar as chances de acasalamento.

“Observamos quase o mesmo comportamento todos os anos: em um dia ele parece interessado e ela, no dia seguinte, mas não ao mesmo tempo”, contou Nadja Søndergaard, responsável pelo zoológico, citada no comunicado.

Ao reuni-los com antecedência, os funcionários esperam dar tempo para que eles se familiarizem um com o outro antes do curto período de acasalamento, que dura de 24 a 36 horas e deve ocorrer na próxima semana.

“Podemos esperar que, graças às experiências dos anos anteriores, eles se conheçam um pouco melhor e, assim, reajam mais rapidamente aos sinais um do outro”, disse Søndergaard.

De acordo com a organização Pandas International, a população de pandas em 2013 era de 1.864 em todo o mundo, sendo 600 em cativeiro.

