Zoológico chinês nega que um de seus ursos seja um humano disfarçado

Um zoológico chinês se viu forçado a confirmar que um de seus ursos é, de fato, um animal, depois da divulgação na internet de imagens do urso de pé – apoiado em suas patas traseiras – como um humano.

Um vídeo do animal, que se levanta e interage com um grupo de visitantes em um zoológico da cidade de Hangzhou (leste), viralizou nos últimos dias nas redes sociais chinesas.

Muitos internautas ficaram surpresos com a postura bípede do animal, assim como com as dobras de pele nas patas traseiras, que podem dar a impressão de um humano vestido com um traje de pele.

“Aparentemente, não têm muito conhecimento sobre mim”, escreveu o zoológico em uma declaração bem-humorada, formulada do ponto de vista da pequena ursa-malaia chamada Ângela.

“Algumas pessoas acham que a maneira como me levanto é muito humana, então digo mais uma vez: sou um urso-malaio”, acrescenta o comunicado.

Originário das florestas tropicais do Sudeste Asiático, o urso-malaio, também chamado de urso-dos-coqueiros, ou urso-do-sol, tem pelo preto brilhante, ou marrom-escuro, com um característico colar amarelo-alaranjado.

É o menor urso do mundo, com comprimento que geralmente varia de um metro a 1 metro e 40 cm. Está na lista de espécies vulneráveis, devido ao desmatamento e ao comércio mundial de animais silvestres.

