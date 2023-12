Zoo flagra sapato na boca de trigre e corpo em jaula é encontrado

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 08/12/2023 - 2:20 Para compartilhar:

Um zoológico no Paquistão foi fechado depois que um homem foi atacado até a morte por tigres em um ataque descoberto durante uma limpeza de rotina, disseram autoridades na quinta-feira.

O corpo foi encontrado na manhã de quarta-feira no Zoológico Sherbagh de Bahawalpur, na província oriental de Punjab, depois que a equipe avistou um dos três tigres com um sapato na boca.

“O zoológico está fechado neste momento enquanto determinamos como o homem entrou”, disse à AFP Ali Usman Bukhari, oficial sênior do departamento de vida selvagem da província, que administra o zoológico.

O estado do corpo sugere que o ataque aconteceu na noite de terça-feira.

“O relatório da autópsia não foi divulgado, no entanto, as evidências recolhidas no recinto apontam para que ele estivesse vivo quando foi atacado pelos tigres”, disse Bukhari.

“Os tigres não saíram da toca para atacar o homem, ele pulou no recinto deles”, disse ele.

“Se encontrarmos uma falha de segurança, iremos resolvê-la. Se necessário, contrataremos seguranças particulares.”

A vítima não foi identificada e nenhum familiar se apresentou para reivindicar o corpo.

Falando à mídia fora do zoológico depois que o corpo foi descoberto na quarta-feira, Zaheer Anwar, alto funcionário do governo local, disse que todos os funcionários foram encontrados.

“Nossa avaliação até agora é que isso parece ser um lunático, porque uma pessoa sensata não pularia na toca”, disse ele.

“Você pode ver que a toca está segura. Há escadas atrás da sala, talvez ele tenha pulado de lá.”

Os três tigres presentes na toca quando o corpo foi descoberto foram restringidos a um espaço menor enquanto as evidências são coletadas.

O zoológico foi construído em 1942 pela família real governante do antigo estado principesco de Bahawalpur e custa aos adultos 50 rúpias (18 centavos) para entrar.

Os jardins zoológicos do Paquistão estão geralmente em más condições e são frequentemente acusados ​​de desrespeitar o bem-estar dos animais.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias