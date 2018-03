Zona leste de SP está em estado de atenção para alagamentos

Forte chuva deixa a zona leste da cidade em estado de atenção para alagamentos, na tarde desta terça-feira, 20. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), o alerta foi emitido às 15h17.

“Chuvas formadas pelo calor e a atuação de uma frente fria no litoral paulista, começam a atuar com forte intensidade na zona Leste, principalmente nos bairros do Parque do Carmo, Itaquera, José Bonifácio e Iguatemi”, reforçou a nota.

Também já chove forte na zona norte da capital paulista.

Segundo o CGE, as próximas horas seguem com tempo instável, com chuvas atuando em outros bairros, com potencial para formação de alagamentos, rajadas de vento e eventual queda de granizo.