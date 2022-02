Zona franca de Dubai busca parceiros brasileiros para processar café verde

São Paulo, 4 – A zona franca DMCC, de Dubai, quer atrair empresas brasileiras para estruturar operações de beneficiamento de café. A preferência é por empresas capazes de fornecer o grão verde ou que estejam interessadas em comercializar café beneficiado no Oriente Médio a partir de Dubai. A informação é da Câmara de Comércio Árabe-Brasileira.

Em comunicado, a câmara explica que o emirado é um dos maiores centros de redistribuição de mercadorias do mundo, com várias zonas francas especializadas em diferentes segmentos econômicos. O projeto para café deverá ser apresentado durante a feira de alimentos e bebidas Gulfood, que será realizada em Dubai, de 13 a 17 de fevereiro.

O chefe do escritório da Câmara Árabe em Dubai, Rafael Solimeo, disse na nota que “a DMCC tem um centro de café que pode ser utilizado para beneficiar o grão verde, e, na Gulfood, vamos propor: por que não trazer o seu café para cá, beneficiá-lo na DMCC, adicionar o cardamomo usado na preparação do café árabe tradicional e vender para a Arábia Saudita, Omã ou para o Bahrein”. Eventuais associações poderão ser discutidas durante o evento.

A zona franca foi inaugurada em 2002 com o objetivo de atrair commodities alimentares de todo mundo e exportá-las de Dubai para outros países, sejam processadas ou in natura. Além dos centros de cacau e café, a organização também tem um centro de beneficiamento para diversos tipos de chás. No total, os Emirados Árabes têm 44 zonas francas que promovem a reexportação para várias partes do mundo.

