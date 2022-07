Zona do euro tem até 43% de chances de entrar em recessão, diz S&P

As chances de a zona do euro entrar em recessão nos próximos 12 meses são de 30% a 43%, segundo relatório da S&P Global Ratings. “Não há dúvida: a Europa está vivenciando uma forte desaceleração econômica”, disse o economista-chefe da S&P para Europa, Oriente Médio e África, Sylvain Broyer. “Os altos preços das commodities, gargalos duradouros do lado da oferta e uma reação desordenada dos mercados aos aumentos de juros mais rápidos anunciados por bancos centrais enfraqueceram a recuperação da pior fase da pandemia”, acrescentou.

No relatório, publicado nesta terça-feira, a S&P pondera que a possibilidade de recessão na zona do euro ainda é incerta, embora a desaceleração já seja uma realidade.

Os cálculos da S&P foram baseados numa definição de recessão mais ampla do que o conceito de dois trimestres consecutivos de queda do Produto Interno Bruto (PIB). A medida utilizada no relatório considera que uma recessão envolve uma significativa queda na atividade disseminada pela economia que perdure mais do que alguns meses.