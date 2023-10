Zona do euro registra contração no 3º trimestre; inflação tem queda expressiva em outubro

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 31/10/2023 - 8:02 Para compartilhar:

A economia da zona do euro registrou uma leve contração no terceiro trimestre, afetada pelo desempenho da Alemanha, mas a inflação no bloco teve uma queda expressiva em outubro.

Segundo a agência europeia de estatísticas Eurostat, o Produto Interno Bruto (PIB) da Eurozona teve contração de 0,1% no terceiro trimestre de 2023.

Porém, ao se considerar o conjunto da União Europeia (UE) – incluindo os países que não utilizam a moeda comum – o PIB registrou uma leve alta de 0,1% entre julho e setembro, destaca a Eurostat.

De modo geral, o desempenho da economia da zona do euro no trimestre foi afetado pela política do Banco Central Europeu (BCE) de manter as taxas de juros elevadas.

Neste cenário, a Alemanha, maior economia do bloco, registrou uma leve contração de 0,1%, após os resultados fracos atualizados dos três trimestres anteriores (-0,4%, 0,0% e 0,1%).

Entre as principais economias da Eurozona, a França cresceu 0,1%, a Itália ficou estagnada (0,0%), e o PIB da Espanha avançou 0,3%.

A Áustria, com queda de 0,6%, e a Irlanda, com retrocesso de 1,8%, são as principais preocupações no bloco.

Ao mesmo tempo, a inflação registrou uma queda expressiva em outubro, a 2,9% em termos anuais, o menor nível calculado desde julho de 2021, quando o índice foi de 2,2%.

O resultado de 2,9% em outubro ficou levemente abaixo da expectativa geral do mercado, que projetava um índice de preços de 3%.

Em setembro, a inflação na Eurozona calculada pela Eurostat foi de 4,3%.

Entre as maiores economias do bloco, a Alemanha registrou inflação de 3,0% em outubro; a França, de 4,5%; a Itália, de 1,9%; e a Espanha, de 3,5%.

ahg/zm/fp/tt

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias