Zona do euro pode enfrentar contração econômica, dizem analistas após rodada de PMIs

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/09/2024 - 12:43 Para compartilhar:

A economia da zona do euro se contraiu na reta final do terceiro trimestre, enquanto as pressões inflacionárias diminuíram, de acordo com uma série de pesquisas empresariais divulgadas nesta segunda-feira. As pesquisas sugerem que um pouso suave pode estar em dúvida.

Os formuladores de políticas do Banco Central Europeu (BCE) esperavam domar a inflação sem empurrar a economia da zona do euro para a contração, mas há sinais crescentes de que a atividade já anêmica enfraqueceu nos últimos meses, pois os custos dos empréstimos permanecem altos.

Após a rodada de PMIs da manhã, novas preocupações surgiram. “Depois da estagnação que se seguiu ao choque do preço da energia, a economia da zona do euro experimentando uma fraca recuperação”, disse Bert Colijn, economista do banco ING.

“Considerando o rápido declínio em novos pedidos e a carteira de pedidos, não é preciso muita imaginação para prever um enfraquecimento adicional da economia”, disse Cyrus de la Rubia, economista-chefe do Hamburg Commercial Bank, que encomendou as pesquisas.

A atividade vacilante na zona do euro ocorre depois que o BCE cortou suas principais taxas de juros pela segunda vez este ano no início de setembro, e sinais de desaceleração podem levar os definidores de taxas a agir de forma mais forte. Fonte: Dow Jones Newswires