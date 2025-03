Zona do euro: expectativas de inflação para 1 ano e 3 anos permaneceram as mesmas em fevereiro

As expectativas de inflação dos consumidores da zona do euro permaneceram inalteradas em fevereiro nos horizontes de 12 meses e três anos, segundo pesquisa divulgada pelo Banco Central Europeu (BCE) nesta sexta-feira, 28.

Em média, os consumidores europeus projetam inflação de 2,6% nos próximos 12 meses e de 2,4% nos próximos três anos. Por outro lado, houve leve queda nos índices de incerteza sobre as expectativas inflacionárias nos próximos 12 meses, ao menor nível desde janeiro de 2022.

Já as expectativas para o crescimento econômico da zona do euro ficaram mais negativas. Em fevereiro, os consumidores projetaram contração de 1,2% do PIB nos próximos 12 meses, mais intensa do que a contração de 1,1% prevista em janeiro, enquanto as expectativas para a taxa de desemprego subiram para 10,5% no mesmo período.