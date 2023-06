Zona do euro entra em leve recessão técnica

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 08/06/2023 - 11:01 Compartilhe

BRUXELAS, 8 JUN (ANSA) – A economia da zona do euro entrou em recessão técnica nos primeiros três meses de 2023, após uma contração de 0,1% registrada durante dois trimestres consecutivos.

Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (8) pela agência europeia de estatísticas Eurostat, após revisões para baixo do crescimento no primeiro trimestre e no último trimestre de 2022.

No primeiro trimestre do ano, o PIB dos 20 países da zona do euro diminuiu 0,1% em relação ao trimestre anterior.

No conjunto da UE, porém, registrou-se um aumento de 0,1%. No último trimestre de 2022, o PIB tinha diminuído 0,1% na zona do euro e 0,2% na UE.

No entanto, em relação ao primeiro trimestre de 2022, o crescimento foi de 1% em ambas as áreas. Os maiores aumentos foram observados na Polônia (+3,8%) e em Luxemburgo (+2%). A Itália registrou crescimento de 0,6%, enquanto que na Alemanha houve queda de 0,3%. (ANSA).

