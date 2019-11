Zôdio confirma fechamento de megaloja em São Paulo

A Zôdio, megaloja de bricolagem localizada na Marginal Tietê do grupo francês Adeo dono da Leroy Merlin, vai fechar as portas no dia 31 de dezembro. A empresa não comenta os motivos do encerramento da operação.

A loja deixa de funcionar dois anos depois de a nova marcar estrear no País , em dezembro de 2017, com a proposta de fazer uma loja com 18 mil itens voltados para casa. A intenção era atender às demandas dos clientes em diversos momentos da vida, como ensinando como se faz muitas coisas, da culinária ao artesanato, um modelo que deu certo na França.

Na época do lançamento, Gauthier Lenglart, diretor da varejista no Brasil, disse que a expansão dependeria do desempenho da primeira unidade, mas a expectativa era ter cinco lojas físicas em quatro anos.