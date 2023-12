Zilu Godoi revela problema de saúde após polêmica familiar: ‘Imunidade caiu’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/12/2023 - 16:25 Para compartilhar:

A empresária Zilu Godoi voltou a falar sobre as polêmicas envolvendo seus filhos e Graciele Lacerda, noiva de seu ex-marido, o sertanejo Zezé Di Camargo, e revelou que a sua saúde foi afetada. Ela utilizou as redes sociais, na última sexta-feira, 15, para contar que sofreu uma baixa na imunidade.

Através dos Stories de seu do Instagram, a socialite contou que está com quadro de herpes zoster, inflamação viral também conhecida como cobreiro, que atinge os nervos da pele.

“Estou meio malzinha, minha herpes zoster atacou. Minha imunidade caiu bastante com toda essa confusão na família, com todas essas notícias, com tudo o que está acontecendo”, disse.

Zilu mora nos Estados Unidos e lamentou a distância dos filhos, Igor, Camilla e Wanessa Camargo.

“Eu fico de cá sem poder fazer nada, sem poder estar perto dos meus filhos e isso me ataca, fico muito triste, triste mesmo”, lamentou.

A ex-esposa do sertanejo também contou que mudou os planos e não vem mais ao Brasil passar as festas de final de ano com a família justamente por causa de toda essa polêmica.

“Eu queria muito estar no Brasil agora para passar o Natal e o Ano Novo com meus filhos, mas com todos esses problemas, acabei resolvendo não ir. Com isso, a imunidade caiu, fiquei mal, tomando uns remédios muito fortes, isso acaba com a minha saúde, fico fraca. Vou ficar na cama. Orem por mim, estou precisando muito de oração”, desabafou.

