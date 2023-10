Zilu Godoi manda indireta após nora expor perfil fake de Graciele Lacerda

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 30/10/2023 - 21:58 Para compartilhar:

A influenciadora Zilu Godoi reagiu nas redes sociais após a sua nora, Amabylle Eiroa, expor Graciele Lacerda, noiva de seu ex-marido, Zezé Di Camargo.

Nesta segunda-feira, 30, a empresária publicou uma foto no Halloween acompanhada de uma legenda que soou como alfinetada a Graciele, e recebeu apoio dos internautas após refletir sobre ‘maldades’.

“O mês das bruxas está no fim. Então, não se preocupe com as armações delas, porque o poder da oração é infalível pra derrubar as maldades que vem delas”, começou.

“Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, e da peste perniciosa”, completou a mãe de Wanessa Camargo.

Nos comentários, fãs fizeram especulações, apontando indireta para Graciele.

“Você sempre esteve certa! A outra sendo desmascarada e fingindo estar plena”, disse uma. “Apenas uma alfinetada na classe”, observou outra. “Pra bom entendedor, meia palavra basta”, comentou uma terceira usuária da plataforma.

O que aconteceu

Amabylle Eiroa, namorada do filho de Zilu, Igor Camargo, revelou que uma pessoa de seu convívio criou uma conta falsa para difamá-la nas redes sociais. No último final de semana, ela compartilhou prints que comprovariam que a conta usada para lhe fazer ofensas é, na verdade, um perfil fake de Graciele.

“Lá atrás meu pai me disse: ‘As mentiras podem criar um véu temporário, mas a verdade é como o sol, sempre encontrará o seu caminho’. Aquela, de nome Graciele Lacerda, que semeou o caos com base em uma teia de mentiras e manipulações, saiba que o relógio inexorável da verdade tocou. Você assumiu o risco, executando ações por trás do fake @prisciladantas568 aqui na internet, e após ser descoberta gerou caos dentro da família, causando apontamento em inocentes que nunca lhe fizeram nenhum mal, apenas descobriram que você fazia o mal!”, escreveu ela em publicação no Instagram, no último sábado, 28.

Após a exposição de Amabylle, Graciele Lacerda desativou os comentários nas suas postagens do Instagram.

