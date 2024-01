Zilu Godoi expõe preocupação com Wanessa Camargo no ‘BBB24’ após influenciadora deixar o reality

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/01/2024 - 14:26 Para compartilhar:

Zilu Godoi se manifestou sobre a saída de Vanessa Lopes do “Big Brother Brasil 24” (TV Globo), e expressou sua preocupação com a filha, a cantora Wanessa Camargo, que segue confinada na casa do reality.

A influenciadora apertou o botão da desistência na tarde da última sexta-feira, 19, para surpresa dos colegas. Mais tarde, Zilu usou as redes sociais para desabafar sobre o programa e revelar que tomou uma decisão.

Através dos Stories de seu Instagram, a empresária, que mora nos Estados Unidos, publicou um vídeo em que conta ter tomado a decisão de reduzir o tempo que assiste ao reality por estar com o psicológico abalado e temendo pela filha.

“Gente, vocês viram que a Vanessa apertou o botão… Eu também não estou bem porque eu estou vendo a minha filha lá dentro e eu não sei até quando ela vai aguentar. Para mim está sendo muito difícil também”, declarou ela

A mãe da artista disse estar se sentindo diretamente afetada pelo o que acontece dentro da casa do “BBB24”.

“Eu estou deixando de assistir um pouco até porque eu não estou tendo um psicológico legal para ver tudo isso, está mexendo comigo. E essa dor, essa coisa que eles sentem lá, as mães também sentem aqui fora. Eu não sei, essa menina precisa de ajuda. Eu acho ela uma criança, uma criança linda. Eu também não sei como a Wanessa está lá dentro, o psicológico dela… Não é fácil”, declarou Zilu.

