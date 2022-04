Zilu Godoi exibe pernas em nova foto e seguidores elogiam

A empresária Zilu Godoi chamou a atenção dos fãs nesta quarta-feira (27) ao publicar uma foto exibindo as pernas. No Instagram, a ex-mulher de Zezé Di Camargo posou com um vestido de lã, sentada. “Amor, liberdade e solitude (Osho). Uma nova visão sobre os relacionamentos”, escreveu ela na legenda.





Os elogios dos seguidores não deixaram à desejar. “Que pernão, amiga!”, comentou uma fã. “Belíssima!”, declarou outro. “Simplesmente maravilhosa”, finalizou um terceiro.

Confira: