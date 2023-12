Zilu Godoi cancela festas de fim de ano em família após polêmicas: ‘Muito triste’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/12/2023 - 19:49 Para compartilhar:

A empresária Zilu Godoi revelou que não passará as festas de final de ano no Brasil ao lado da família devido às recentes polêmicas envolvendo seu ex-marido, o sertanejo Zezé Di Camargo, e a atual dele, Graciele Lacerda, com os filhos e a nora.

Nesta sexta-feira, 15, ela publicou um vídeo nos Stories de seu perfil no Instagram em que explica que seus filhos vão passar as festividades cada um em um lugar diferente. A influenciadora também lamentou os desentendimentos mais recentes.

“Ia para o Brasil passar o Natal e o Ano Novo, já estava tudo combinado, tudo certinho, mas não vou mais por causa do caos na família, dessas coisas que vocês estão vendo aí, que vocês sabem. Cada um vai para um lugar”, desabafou ela.

“A Camila (Camargo) já foi para a praia, o Igor vai passar com a família da esposa, a Wanessa eu não sei, acho que vai passar com os filhos”, enumerou ela.

“Acabou a família dissipando toda, cada um para um lado. Estou muito triste, mas fazer o quê, né? Vou ficar por aqui, vou esperar passar esse vendaval, aí vou estar no Brasil com a minha mãe, com os meus filhos, com a família. Espero que logo, logo isso tudo acabe, que tudo fique em paz, que a família fique em paz e que essa Priscila Dantas (conta fake) seja descoberta”, torceu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zilu Godoi (@zilucamargooficial)

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias