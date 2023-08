Zilu Godoi anuncia palestras em conjunto com Marlene Mattos: ‘Um grande projeto’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/08/2023 - 12:18 Compartilhe

Enquanto Xuxa e outras famosas acusam Marlene Mattos de ser tóxica, Zilu Godoi decidiu pedir apoio da empresária para um novo projeto. A novidade foi anunciada pela influenciadora durante participação no videocast “Família Muda Tudo”, com Patrícia Maldonado.

“Tenho um grande projeto no Brasil, que consiste em realizar dez palestras em conjunto com Marlene Mattos. Está tudo pronto, vou para a casa dela e passarei uma semana inteira trabalhando ao seu lado”, declarou que Zilu, que atualmente mora em Orlando, nos Estados Unidos.

O término do casamento com Zezé Di Camargo serviu como impulso para suas palestras motivacionais. “Quando me separei, precisei muito de uma palavra, e não tive. Tive que me virar sozinha e essa é a experiência que passo nas palestras”, pontuou Zilu.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias