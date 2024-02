Zilu declara que só equipe pode falar por Wanessa fora do ‘BBB24’ e web aponta indireta para Dolabella

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/02/2024 - 16:15 Para compartilhar:

Zilu Godói, mãe de Wanessa Camargo, usou as redes sociais, nesta quarta-feira, 14, para esclarecer ao público que somente a assessoria e a equipe de administradores dos perfis oficiais da cantora podem falar por ela durante o seu confinamento na casa do “BBB24” (TV Globo).

A postagem da empresária aconteceu após declarações polêmicas do namorado da cantora, o ator Dado Dolabella, na última terça-feira, 13, ao comentar sobre o brother Davi, alvo de Wanessa na casa.

Em publicação no Instagram, Zilu compartilhou uma foto ao lado da filha e mandou um recado aos internautas.

“Oi, meus amores. Como vocês estão? Tô passando aqui porque, como mãe, acho importante enfatizar que ninguém tem autorização para falar em nome da Wanessa, a não ser a equipe dela, por intermédio da assessoria e dos canais oficiais no Instagram e Twitter”, iniciou na legenda da publicação.

“Então, fiquem de olho porque qualquer manifestação aqui fora de pessoas próximas a ela, não refletem necessariamente a opinião da Wanessa, que vai se manifestar sobre todos os assuntos que foram tratados no reality quando ela sair de lá, finalizou ela na postagem feita com comentários desativados.

A postagem ganhou repercussão e logo internautas observaram, também, que Dado e Zilu não se seguem nas redes sociais.

No último final de semana, Dado Dolabella tentou comparar o comportamento de Davi com Isabelle à situação de Cara de Sapato no “BBB23”, que foi expulso do programa por importunação sexual com a visitante mexicana Dania Mendez. Já na última terça, 13, o genro de Zilu se manifestou sobre a ‘rasteira’ que o brother deu na cantora durante uma brincadeira de pique-bandeira com os participantes reunidos no jardim da casa.

“O recado de Zilu foi DADO”, disse uma usuária do X, antigo Twitter, ao fazer trocadilho com o nome do ator. “A Zilu nitidamente dando um chega pra lá no Dado. Ela odeia ele”, publicou uma outra no microblog.

o recado da zilu camargo foi DADO. pic.twitter.com/0MNj0jqqo1 — dede (@sunwde) February 14, 2024

A zilu nitidamente dando um chega pra lá no Dado rsrs . Ela odeia ele pic.twitter.com/YrhKdEBd5p — Viviane (@vivioli82) February 14, 2024

Zilu mulher, cuida

Se essa indireta foi para o Dado , cuidado que quando sair a sua filha é capaz de ficar do lado dele e contra você.. pic.twitter.com/VOYFpsnVcZ — focalize🦭🚗 (@focalizeofc) February 14, 2024



