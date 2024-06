Zilu Camargo comenta declaração de Zezé sobre ter se casado porque ela estava grávida

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/06/2024 - 21:01 Para compartilhar:

A influenciadora Zilu Camargo, 65, rebateu uma declaração de seu ex-marido, o cantor Zezé Di Camargo, 61, pai de seus três filhos. No episódio do podcast “Café com Reposta” que foi ao ar na última segunda-feira, 3, ela comentou a declaração em que o sertanejo afirma somente ter acontecido o casamento dos dois porque ela estava grávida.

“Eu tenho pena por ele ter falado essa frase. Pela filha dele. Porque não é verdade. Ele sabe. Eu sei, a família sabe. Ele pode ter falado isso, mas a verdade, nós sabemos”, respondeu ela ao ser questionada por Natália Deodato.

“Namorei três anos, noivei e me preparei para casar. A gente ia casar em agosto, antecipamos porque eu engravidei. Foi simplesmente isso. Essa é a verdade. É a minha verdade, a dele, e a da nossa família”, reforçou a socialite.

A formação de Zezé aconteceu em novembro de 2023, em entrevista para o podcast “Podcats”. Na ocasião, ele relembrou que o casamento aconteceu quando ele tinha 19 anos e Zulu 23 anos.

Ainda durante o bate-papo com Natália Deodato, Zilu contou como foi superar o fim do casamento.

“Não é fácil. Eu casei achando que seria um conto de fadas, para a vida toda. Quando acabou, foi muito sofrimento. Hoje eu tenho que lidar com muitas mentiras. Sofri por uns dois anos, mas me fortaleci, olhei para o espelho e disse: eu sou capaz’, eu posso'”, contou.

Zezé e Zilu se separaram em 2012, após 32 anos de relacionamento. Da união, nasceram Wanessa, 42 anos, Camila, 38, e Igor, 38.