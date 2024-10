Zilor vende 70% da Biorigin para francesa Lesaffre por R$ 665 milhões

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/10/2024 - 15:51 Para compartilhar:

A Zilor, empresa do setor sucroenergético, com três unidades agroindustriais no interior de São Paulo, anunciou a venda de 70% do controle da Biorigin, sua unidade de biotecnologia em Quatá (SP), para a multinacional francesa Lesaffre, de leveduras. O acordo, confirmado por meio de fato relevante, envolve a criação de uma nova empresa, que terá a participação majoritária da Lesaffre, enquanto a Zilor permanecerá com 30% do capital social.

A transação, avaliada em cerca de R$ 665 milhões, ainda depende da aprovação de credores e de órgãos regulatórios, como o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

A expectativa é que a integração entre as capacidades das duas empresas resulte em soluções mais avançadas na produção de ingredientes de levedura para os mercados de alimentação e nutrição, no Brasil e no exterior.

A Biorigin, criada como parte da diversificação dos negócios da Zilor, tem mais de 20 anos de atuação e um portfólio global que atende mais de 60 países.

“O modelo de negócios, após o fechamento do acordo, trará benefícios para os clientes melhorando a capacidade de produção da Biorigin, processos mais eficientes e novas soluções baseadas na fabricação e comercialização de ingredientes de origem natural para as indústrias de alimentação e nutrição humana e animal”, afirma a Zilor no fato relevante.

“O acordo está alinhado à estratégia de alocação de capital da Zilor e permitirá à companhia associar-se a um parceiro estratégico, a Lesaffre, com trajetória sólida no setor de biotecnologia e comprovada excelência operacional, para a captura de sinergias importantes”, acrescentou a companhia no fato relevante assinado pela diretora financeira Denise Araújo Francisco.