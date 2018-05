Zidane surpreende e anuncia saída do Real Madrid

ROMA, 31 MAI (ANSA) – De maneira inesperada, o francês Zinedine Zidane anunciou nesta quinta-feira (31) sua saída do Real Madrid, menos de uma semana após conquistar seu terceiro título consecutivo na Champions League. “Tomei a decisão de não ser mais o técnico do Real Madrid e já comuniquei ao presidente do clube [Florentino Perez]. É um momento estranho, mas eu deveria fazer isso”, afirmou Zidane.

O anúncio foi feito em uma coletiva de imprensa ao lado de Perez. “Essa decisão me pegou totalmente de surpresa, mas não consegui fazê-lo mudar de ideia. Se ele precisa de uma pausa, é justo que ele tenha”, comentou o cartola. O técnico, porém, alegou que “é hora de mudar”, tanto “sua vida quanto o Real”. “Para muitas pessoas, essa decisão não faz sentido, mas, para mim, sim. Esse time deve continuar vencendo e eu preciso de uma mudança”, contou. “Depois de três anos, preciso de algo diferente, e o time, de diversos outros métodos de trabalho”.

“Tivemos momentos espetaculares, como quando vencemos a terceira Champions League, mas também momento difíceis que me fazem refletir. Eu acho que os jogadores precisam de uma mudança Esse clube tem muita história e é muito exigente, e me questiono: ‘o que posso pedir a estes jogadores que, como eu, já fizeram tanto?’. Quero agradecer a todos”, disse. Treinador do Real Madrid desde 2016, Zidane viveu uma temporada irregular, apesar do título da Liga dos Campeões, com uma campanha que o deixou de fora da briga pelo título do Campeonato Espanhol com o Barcelona. No início de 2018, a imprensa espanhola chegou a noticiar um desgaste de Zidane e a levantar rumores de que o francês poderia deixar o clube. (ANSA)