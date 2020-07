Zidane promete Real focado e motivado contra o Leganés Treinador quer vencer última rodada do Campeonato Espanhol, já pensa no jogo da Liga dos Campeões contra o Manchester City e pode usar La Liga como preparação

O Real Madrid enfrenta o Leganés pela última rodada do Campeonato Espanhol neste domingo, às 16h (horário de Brasília), e será a primeira partida como campeão. Apesar do rival brigar para fugir da zona de rebaixamento, o técnico Zidane trata a partida com muito profissionalismo, comprometimento e como uma forma de preparação para o duelo contra o Manchester City pela Liga dos Campeões.

O treinador francês afirmou que a preparação da equipe não vai mudar e disse que os merengues devem estar motivados, pois ainda não estão de férias.

– Vamos jogar como sempre queremos. Tem que ter motivação, o DNA desse clube é ganhar todas as partidas. Não é um amistoso. O que anima todos é seguir fazendo tudo bem e seguir demonstrando que somos uma grande equipe. Não vamos entrar de férias e teremos um jogo vital no dia sete de agosto.

Zidane também comentou sobre a consistência defensiva que seu elenco vem tendo, principalmente nas últimas 10 partidas. O time tem a melhor defesa da competição com apenas 23 gols sofridos em 37 rodadas.

– No futebol deve se ter equilíbrio e ultimamente somos mais regulares, principalmente a nível defensivo. É uma questão de todos e ultimamente fizemos tudo de forma fenomenal. Tem momentos em que jogamos muito bem e outros que nos defendemos mais, porque nos custa. O que queremos é equilíbrio jogando bem.

O Leganés luta contra o rebaixamento e está um ponto atrás do Celta de Vigo para buscar se livrar da degola na última e decisiva rodada. O time pode tentar aproveitar o fato do Real Madrid já ser campeão para aproveitar e arrancar pontos da equipe merengue, uma vez que já não há a necessidade de vencer.

