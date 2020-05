Zidane festeja volta dos treinos em grupo e vê Real motivado para buscar título

O técnico Zinedine Zidane aprovou as primeiras atividades em grupo do Real Madrid durante a pandemia do coronavírus. Os clubes receberam o aval do governo para retomar esse tipo de trabalho a partir da segunda-feira, com o treinador definindo os treinos como “muito bons”.

“Esta semana tem sido muito boa porque conseguimos trabalhar em pequenos grupos. Conseguimos fazer mais taticamente, fisicamente e tecnicamente. A equipe parece melhor esta semana, e na próxima semana será ainda melhor”, afirmou à Real Madrid TV.

O Campeonato Espanhol está paralisado desde meados de março em função do surto de coronavírus. O próximo passo para a sua retomada será a realização de treinos sem qualquer restrição. E a expectativa é de que o torneio recomece em junho, com os estádios vazios.

O Real Madrid estava dois pontos atrás do líder Barcelona, a 11 rodadas do fim. E Zidane assegurou que todos estão motivados para buscar o título nacional. “Gosto de voltar a treinar, mas é melhor jogar. Os jogadores querem jogar novamente. Eles estão focados no futuro. Faltam 11 partidas e estaremos bem preparados para terminar forte. Será importante dar tudo o que temos para poder vencer alguma coisa. Faz parte do DNA do clube, tentar sempre vencer”, afirmou.

Além disso, o clube está envolvido na Liga dos Campeões da Europa, tendo perdido o jogo de ida das oitavas de final para o Manchester City, por 2 a 1, no Santiago Bernabéu. Não há previsão de quando poderá ser disputado o confronto de volta na Inglaterra.

O treinador destacou que os atletas trabalharam em suas casas, retomando as atividades em boa forma. “Estou feliz por estar de volta com meus jogadores, essa é a coisa mais importante depois quase 60 dias”, acrescentou o francês.