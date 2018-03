Zidane evita falar sobre Neymar: ‘É muito bom, mas não é do Real Madrid’

A possibilidade de Neymar se transferir para o Real Madrid foi comentada neste sábado por Zinedine Zidane. Mas, embora tenha elogiado o atacante brasileiro do Paris Saint-Germain, o treinador do time espanhol desconversou sobre qualquer possibilidade de negociação.

Em recuperação de uma cirurgia para corrigir uma fratura no quinto metatarso do pé direito, Neymar estaria insatisfeito no Paris Saint-Germain, segundo especula a mídia europeia. Seu futuro, então, poderia ser no Real Madrid, grande rival do Barcelona, clube onde o brasileiro atuou antes de se transferir ao futebol francês.

A especulação, contudo, não deixou Zidane muito empolgado. “Cada um pode dizer o que quiser. É um jogador muito bom, mas não é do Real Madrid. Só falo dos meus (jogadores)”, ponderou o técnico do Real Madrid, antes de acrescentar.

“São comentários de vocês. Não é bom falar de um jogador que não é nosso. Respeitamos o PSG e não podemos pensar nessas coisas”, salientou Zidane. “Temos um final de temporada pela frente. Devemos pensar em nossas coisas.”

Recuperando-se na cidade de Mangaratiba (RJ), Neymar recebeu recentemente a visita de Al-Khelaifi, presidente e dono do Paris Saint-Germain. Na ocasião, o dirigente garantiu que o atacante permanecerá no time francês.