Zidane elogia Ramos e Vini Jr. após vitória do Real Madrid Confira a entrevisa de Zinedine Zidane após a vitória do Real Madrid por 2 a 0 sobre o Mallorca, válida pela 31ª rodada do Campeonato Espanhol de 2019/20. O zagueiro espanhol fez questão de rebater as críticas sobre arbitragem, valorizando o trabalho que o elenco tem feito após a quarentena.