Zidane e Paris Saint-Germain se aproximam de acordo, diz mídia francesa

O Paris Saint-Germain está perto de chegar a um acordo com Zinedine Zidane para que o ex-jogador francês seja o próximo técnico do clube, substituindo o argentino Mauricio Pochettino, que continua no cargo, disseram nesta sexta-feira os canais da mídia francesa Europe 1 e RMC Sport.

A estação de rádio Europe 1 afirmou que “um princípio de acordo foi alcançado entre o Paris Saint-Germain e Zinedine Zidane para que o ex-camisa 10 se torne o próximo treinador do clube, a partir da próxima temporada”.





Menos conclusivo, o RMC indica que o clube da capital, propriedade do Qatar desde 2011, “está perto de chegar a um acordo com Zinedine Zidane para substituir Mauricio Pochettino para o cargo de treinador”.

Questionado pela AFP, o PSG não confirmou nem negou estas informações.

Nascido em Marselha, onde nunca jogou, Zidane (de 49 anos) construiu uma grande reputação como treinador do Real Madrid, com quem conquistou a Liga dos Campeões da Europa por três anos consecutivos (2016, 2017 e 2018).

Em Paris, caso sua chegada se confirme, sua principal missão será triunfar na Liga dos Campeões, o grande objetivo do clube, que nunca ergueu esse troféu.

Pochettino ainda tem mais um ano de contrato, mas seu futuro parece complicado no PSG depois de ter sido eliminado nas oitavas de final da Liga dos Campeões na temporada recém-concluída.

