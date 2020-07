Zidane concede sete dias de folga para os jogadores do Real Madrid Elenco irá se reapresentar no próximo dia 27 de junho para se preparar para duelo decisivo contra o Manchester City pela Liga dos Campeões no dia sete de agosto

Após o fim e a conquista do Campeonato Espanhol, o técnico Zidane decidiu dar sete dias de folga para o seu elenco antes de começar a preparação para o duelo contra o Manchester City pela Liga dos Campeões. Com isso, os jogadores voltam a trabalhar no próximo dia 27, enquanto o jogo decisivo será no dia sete de agosto, na Inglaterra.

As equipes vivem momentos diferentes desde a retomada do futebol após o período de paralisação. Os merengues estão invictos, foram 10 vitórias até a conquista da taça e um empate com o Leganés na 38ª rodada. Já o time de Guardiola sofreu duas derrotas no Campeonato Inglês e foi eliminado da Copa da Inglaterra pelo Arsenal.

Apesar do momento irregular, os ingleses construíram uma vantagem no Bernabéu após vencerem o Real Madrid por 2 a 1. Os espanhóis também não contam com Sergio Ramos para a partida, devido a uma expulsão no jogo de ida. Apesar de todos os problemas, Hazard espera treinar e estar no melhor nível de seu futebol para o confronto contra um antigo conhecido.

