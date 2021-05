Zidane anuncia saída do Real Madrid, diz imprensa espanhola

O técnico francês Zinedine Zidane anunciou nesta quarta-feira aos jogadores e direção do Real Madrid que está deixando o clube, segundo a imprensa espanhola.

“A decisão é definitiva e nesta quarta-feira no último minuto, ele a comunicou aos jogadores e dirigentes do clube”, informou o jornal esportivo As no seu site, com o título “Zidane sai do Madrid”, sem especificar as fontes.

O Marca, outro jornal esportivo da capital espanhola, apresentou a mesma notícia com base em informações reveladas pelo jornalista italiano Fabrizio Romano em sua conta no Twitter, onde escreveu: “Real Madrid e Zinedine Zidane publicarão um comunicado oficial nas próximas horas / dias para anunciar que estão se separando. Zidane vai 100% “.

“Zinedine Zidane está deixando o Real Madrid”, destacou o jornal El País, que garante que o treinador, que ainda tinha uma temporada sob contrato, “comunicou aos seus jogadores que não vai continuar a liderar a equipe”.

Nas últimas semanas, a imprensa espanhola especulou sobre a saída do treinador, que anunciou na noite de sábado que falaria com os dirigentes do clube sobre seu futuro nos “próximos dias”.

A equipe merengue não conquistou nenhum título nesta temporada e foi vice do Espanhol, atrás do campeão Atlético de Madrid.

Campeão mundial em 1998 e da Eurocopa em 2000 como jogador pela seleção da França, Zidane teve uma primeira passagem como técnico do Real Madrid (janeiro de 2016 a maio de 2018) com três títulos consecutivos da Liga dos Campeões e um retorno bem-sucedido em março de 2019 com os títulos do Campeonato Espanhol e da Supertaça da Espanha em 2020.

Em 31 de maio de 2018, ele anunciou sua saída do clube de Madri cinco dias depois de conquistar a terceira troféu consecutivo da Liga dos Campeões, um feito sem precedentes.

