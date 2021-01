Zico revela desejo de ver Renato Gaúcho como treinador da Seleção: ‘Tem muita capacidade’ Galinho ainda revelou que fez o primeiro convite para Renato Gaúcho ser treinador

Com um trabalho prestigiado e vitorioso no Grêmio, muitos torcedores já pediram a ida de Renato Gaúcho para comandar a Seleção Brasileira. Nesta segunda-feira, um ídolo do Flamengo deu aval para a ideia: Zico.

O “Galinho de Quintino” afirmou que gostaria de ver a ideia se tornar realidade. Afinal, segundo Zico, Renato Gaúcho possui muita capacidade para desempenhar um bom trabalho.

– Torço muito para que isso aconteça. A primeira pessoa para chamá-lo de treinador fui eu, para dirigir o meu time, o CFZ, na terceira divisão (do Campeonato Carioca). Aí ele teve o convite do Madureira e foi para lá. Gostaria. Tem muita capacidade para isso – afirmou em entrevista ao canal de Lívia Nepomuceno.

