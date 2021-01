Zico participa de ‘Os Capitães’ e fala sobre sua liderança no Flamengo que foi hegemônico no Brasil Galinho é personagem na série do 'Esporte Espetacular'; programa também traz atleta olímpica americana que chegou aos cem anos e ainda pilota

Zico é o personagem do segundo episódio da série “Os Capitães”, do “Esporte Espetacular, que vai ao ar neste domingo na TV Globo. Em conversa com José Renato Ambrósio, o ídolo do Flamengo lembra do papel de liderança que exerceu no time que foi hegemônico no futebol brasileiro no início da década de 1980. Além da qualidade técnica incontestável, era um exemplo de dedicação para os companheiros.



– A minha conduta profissional ajudou, então eu sempre digo que fui muito mais importante fora do campo para aquele grupo, naquele período, do que propriamente dentro do campo – contou.

História da americana pioneira da aviação e atleta olímpica

Uma pessoa chegar aos 100 anos já é raro. Pilotar um avião com esta idade, é um feito ainda maior. A americana Iris Cummings ainda carrega no currículo a participação como nadadora em um dos Jogos Olímpicos mais marcantes de todos os tempos, em Berlim-1936. O “Esporte Espetacular” também conta a história desta mulher de currículo tão extraordinário.

Desde o começo da pandemia Iris Cummings fica em casa. No mês passado, atingiu a idade centenária. A entrevista à rede americana NBC que ilustra a reportagem de Guilherme Roseguini foi feita antes de o coronavírus interromper momentaneamente as aventuras da americana pelos ares, pilotando.

Nos Jogos Olímpicos de 1936 foi na água que fez história: ficou em 18º nos 200 metros peito, apenas dois anos após nadar pela primeira vez em uma piscina. Na pista de atletismo do Estádio Olímpico, presenciou o compatriota Jesse Owens ganhar o último de seus quatro ouros.

– Jesse surpreendeu a todos, e eu me recordo que, na hora do revezamento, muita gente da plateia estava torcendo pelo nosso time. Isso me deu a oportunidade de conhecer mais mulheres que pilotavam. E de encorajar muitas outras a voar também – disse Iris.

O programa “Esporte Espetacular” começa às 10h, logo após o “Auto Esporte”, na TV Globo.

