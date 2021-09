Zica ou previsão? Com eliminação do Atlético-MG, web ‘antecipa’ campeão da Libertadores: ‘Parabéns’ Galo mineiro era visto como único capaz de tirar o título da equipe dada como favorita pelos torcedores na internet

O Atlético-MG foi eliminado em casa da Libertadores na noite desta terça-feira. O time comandado por Cuca era visto por internautas como um dos favoritos ao título ao lado do Flamengo, que joga nesta quarta-feira. Sem o time mineiro, a web resolveu por a frase ‘Parabéns, Flamengo’ entre os assuntos mais comentados do Twitter.

– Parabéns Flamengo campeão da libertadores 2021. Merecedores, só esperar os gols da semi e da final – postou um dos perfis que lotaram o Twitter com mensagens do mesmo teor.

Os flamenguistas não gostaram do tema e trataram de espantar a zicada dos rivais.

– Parabéns Flamengo é o cacete, vai zikar meu Mengão não – disse um flamenguista.​

O Palmeiras é o primeiro finalista da Copa Libertadores da América 2021. O Verdão empatou com o Atlético-MG por 1 a 1 no Mineirão, no jogo de volta da semifinal da competição, e com o gol fora, conseguiu a classificação. Vargas marcou para os mandantes, enquanto Dudu fez o gol decisivo

Veja a reação da web:

Parabéns Flamengo campeão da libertadores 2021.

Merecedores, só esperar os gols da semi e da final. — UNIÃO FLARINTHIANS ‍♂️ (@pepecarille) September 29, 2021

Parabéns Flamengo, chegou a prateleira de 3 títulos da libertadores



— Jorge Eduardo (@JorgeNacimento) September 29, 2021

Parabéns Flamengo é o cacete, vai zikar meu Mengão não. pic.twitter.com/ijliNcjVhs — Vitin ᶜʳᶠ (@_DonViton) September 29, 2021

Quem subiu essa “Parabéns Flamengo”, favor descer. Obrigado. pic.twitter.com/uZqMVPG9be — MRN – Notícias do Flamengo (@MRN_CRF) September 29, 2021

Gente não fala ” parabéns flamengo ” não, eu já fico com medo de perde pic.twitter.com/Q2RvnH4fWW — BlueWithRed (@BlueWithRed05) September 29, 2021

